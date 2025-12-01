Staffel 1Folge 4vom 17.12.2025
Die legendären Schätze der Tempelritter
Folge 4: Vergessene Festung
40 Min.Folge vom 17.12.2025Ab 12
Scott fällt ein Gegenstand aus Kapitän Kidds Vermächtnis in die Hände, der ihn zu einer alten Templer-Festung führt. Unterdessen entdecken Barry und sein Team in der Pirate Bay ein weiteres Wrack, das ein Templer-Schiff sein könnte ...
Genre:Dokumentation, Geschichte, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC