Staffel 1Folge 5vom 17.12.2025
Die legendären Schätze der Tempelritter
40 Min.Folge vom 17.12.2025Ab 12
An der Westküste Indiens macht Scott eine außergewöhnliche Entdeckung, die Barry anschließend zu der Erforschung einer kleinen Insel verleitet. Hier vermuten die beiden Entdecker einen der wertvollsten Templer-Schätze - das Kreuz von Goa.
Genre:Dokumentation, Geschichte, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC