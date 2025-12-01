Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 6vom 17.12.2025
Das letzte Geheimnis

Folge 6: Das letzte Geheimnis

41 Min.Folge vom 17.12.2025Ab 12

Barry hofft noch immer, den wertvollen Templer-Schatz zu finden. Währenddessen stößt Scott auf ein wichtiges Relikt, das der entscheidende Fund sein könnte, der seine und Barrys Theorie der Verbindung zwischen Piraten und Templern bestätigt ...

