Staffel 1Folge 6vom 17.12.2025
Die legendären Schätze der Tempelritter
Folge 6: Das letzte Geheimnis
41 Min.Ab 12
Barry hofft noch immer, den wertvollen Templer-Schatz zu finden. Währenddessen stößt Scott auf ein wichtiges Relikt, das der entscheidende Fund sein könnte, der seine und Barrys Theorie der Verbindung zwischen Piraten und Templern bestätigt ...
Genre:Dokumentation, Geschichte, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2015
12
