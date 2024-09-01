McDonald's, Pizza Hut, Nordsee & Co.Jetzt kostenlos streamen
Die Lieblingsmarken der Deutschen
Folge 1: McDonald's, Pizza Hut, Nordsee & Co.
87 Min.Folge vom 01.09.2024Ab 6
Welches Fastfood lieben die Deutschen neben Pizza, Burger, Döner und Pommes und welche Fastfood-Kette ist die beliebteste und macht den größten Umsatz? Diese und weitere Fragen werden bei "Die Lieblingsmarken der Deutschen" geklärt. Zudem enthüllt die Reportage die Entstehung der vielen Gerichte und klärt auf, was Fast Casual-Food ist.
Genre:Dokumentation, Wirtschaft/Finanzen
Produktion:DE, 2022
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Kabel Eins