Kabel EinsStaffel 3Folge 2vom 08.09.2024
89 Min.Folge vom 08.09.2024Ab 6

Schokolade - kaum eine Süßigkeit erfreut sich in Deutschland größerer Beliebtheit. Die Vielfalt an Sorten und Marken ist grenzenlos. Doch welches Label hat es den Deutschen besonders angetan? Die Reportage enthüllt nicht nur Deutschlands Lieblingsschokoladenmarke, sondern beleuchtet auch, welche Hersteller sich dem fairen Handel verschrieben haben und welche Sorte am häufigsten genascht wird.

