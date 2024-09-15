Volkswagen, Opel, BMW & Co.Jetzt kostenlos streamen
Die Lieblingsmarken der Deutschen
Folge 3: Volkswagen, Opel, BMW & Co.
90 Min.Folge vom 15.09.2024Ab 6
Egal wo man sich auf der Welt aufhält - jeder kennt und schätzt sie: Deutsche Autos. Marken wie Audi, Volkswagen, Opel, BMW, Porsche und Mercedes blicken auf eine lange Geschichten zurück. Die Reportage beschäftigt sich mit vielen Fragen rund um die Automobilindustrie.
Genre:Dokumentation, Wirtschaft/Finanzen
Produktion:DE, 2022
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Kabel Eins