Kabel EinsStaffel 3Folge 4vom 22.09.2024
89 Min.Folge vom 22.09.2024Ab 6

Die Reportage taucht in die Hintergründe und Geschichten der beliebtesten, deutschen Supermarkt-Imperien und nimmt die größten Player der deutschen Lebensmittelbranche, Edeka und Rewe, unter die Lupe. Wie funktioniert deren Marketing, welche Tricks wenden die Konzerne an, um Käufer zu locken und zu binden? Und: Welche Regeln gibt es im Supermarkt, wie schaut das Einkaufen der Zukunft aus und wie innovativ präsentieren sich die deutschen Lebensmittelkonzerne?

Kabel Eins
