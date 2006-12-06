Die Ludolfs - 4 Brüder auf'm Schrottplatz
Folge vom 06.12.2006: Vollgas unter roter Sonne
44 Min.Folge vom 06.12.2006Ab 12
Die Ludolfs schwelgen in Erinnerungen. Zu Ehren ihrer verstorbenen Oma, die in Sachsen geboren wurde, veranstalten die Schrottplatz-Brüder eine „Ostalgie-Woche“. Oma Gertrud war ein großer Trabbi-Fan, Papa Horst dagegen favorisierte seinerzeit den Wartburg. Deshalb kommt es in dieser Episode zum ludolfschen Wettrüsten: Trabi gegen Wartburg. Auf der Rennstrecke wollen die Ludolfs die Vorzüge der Klassiker-made-in-East-Germany testen. Nicht ohne sich vorher am Familiengrab den „Segen der Vorfahren“ abzuholen. Mit Begeisterung jagen sie die „Zweitakter“ dann über die Rennstrecke!
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Genre:Auto, Unterhaltung, Dokusoap
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: Warner Bros. Discovery, Inc.