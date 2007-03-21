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Die Ludolfs - 4 Brüder auf'm Schrottplatz

Elchtest à la Ludolf

DMAXFolge vom 21.03.2007
Elchtest à la Ludolf

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Die Ludolfs - 4 Brüder auf'm Schrottplatz

Folge vom 21.03.2007: Elchtest à la Ludolf

44 Min.Folge vom 21.03.2007Ab 12

Schwedenwochen im Westerwald! In dieser Episode von „Die Ludolfs - 4 Brüder auf’m Schrottplatz“ dreht sich alles um das Land der Wikinger. Vom protzigen Volvo Bertone Coupé, über den klassischen Elchtest, bis hin zu „Köttbullar“, den berühmten schwedischen Hackbällchen. Natürlich beschäftigen sich die autoverrückten Brüder aus Dernbach auch mit diesem Thema auf ihre eigene, unnachahmliche Art.

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