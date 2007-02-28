Die Ludolfs - 4 Brüder auf'm Schrottplatz
Folge vom 28.02.2007: Herbie versus Ralleyei
44 Min.Folge vom 28.02.2007Ab 12
Die schneebedeckten Pisten im Westerwald bieten sich regelrecht an, um es im Winter richtig krachen zu lassen. Manni und Uwe bleiben bei ihrem Ausflug ins deutsche Mittelgebirge mit dem Wagen allerdings im Schnee stecken. Uwes Fahrkünste sollen da eine Rolle gespielt haben. - Meint Manni und findet, er sei am Steuer deutlich besser. Im entkernten Saab kann der jüngste Ludolf im Duell mit Uwe im VW Käfer Taten folgen lassen. Zur Stärkung steht im verschneiten Westerwald Bundeswehr-Verpflegung auf dem Speiseplan.
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Genre:Auto, Unterhaltung, Dokusoap
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: Warner Bros. Discovery, Inc.