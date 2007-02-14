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Die Ludolfs - 4 Brüder auf'm Schrottplatz

Mercedes flambé

DMAXFolge vom 14.02.2007
Mercedes flambé

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Die Ludolfs - 4 Brüder auf'm Schrottplatz

Folge vom 14.02.2007: Mercedes flambé

44 Min.Folge vom 14.02.2007Ab 12

Die Enttäuschung sitzt tief. Manni hat noch immer nicht überwunden, dass die alte S-Klasse beim schon eine Weile zurück liegenden Ausflug in die alte Heimat so kläglich versagte. Deshalb besucht der Jüngste im Familienverbund der Ludolfs wieder einmal seine Gartenzwerge, um seiner Enttäuschung Luft zu machen. Hier trifft Manni eine Entscheidung: Die S-Klasse muss abgefackelt werden! Bei dieser Gelegenheit kann man auch gleich einmal den kleinen Feuerlöscher im Mercedes testen. Bruder Peter kocht zur Feier des Tages Fondue!

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