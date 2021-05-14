Der Traumgarten zur TraumvillaJetzt kostenlos streamen
Die Meistergärtner - Deutschlands grüne Oasen
Folge vom 14.05.2021: Der Traumgarten zur Traumvilla
44 Min.Folge vom 14.05.2021Ab 12
Einen neuen Garten bauen – das heißt für Landschaftsarchitekt Jochen Gempp auch, die grüne Oase ins richtige Licht rücken. Der Meistergärtner ist international bekannt für seine ausgefallenen Lichtkonzepte. Ob die auch seinen Hamburger Kunden gefallen? Das entscheidet sich heute. Im bayerischen Oberland kämpft Gartendesigner Jan Vandebotermet mit gewaltigen Gehölzen – und gegen die Zeit. Noch vor dem harten Frost im Alpenvorland müssen die mächtigen Kiefern gesetzt sein. Und auch die Verlegung der Terrassenplatten fordert seine volle Aufmerksamkeit: Was verspielt aussieht, muss dem exakten Plan des Meistergärtners folgen.
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Genre:Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.