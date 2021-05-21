Eine Wasserlandschaft am HangJetzt kostenlos streamen
Die Meistergärtner - Deutschlands grüne Oasen
Folge vom 21.05.2021: Eine Wasserlandschaft am Hang
45 Min.Folge vom 21.05.2021Ab 12
Nach knapp zehn Monaten Bauzeit stellt Jan Vandebotermet den Hanggarten fertig, der zu einem echten Traumgarten geworden ist, der mit neuen Perspektiven überrascht. In Stolberg bei Aachen fällt der Startschuss für einen Traumgarten aus der Hand von ...
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Genre:Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.