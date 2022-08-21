Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Patrick Star Show

Frohe Weihnachten / Lasset die Spiele beginnen

NickelodeonStaffel 1Folge 10vom 21.08.2022
Frohe Weihnachten / Lasset die Spiele beginnen

Frohe Weihnachten / Lasset die Spiele beginnen

Die Patrick Star Show

Folge 10: Frohe Weihnachten / Lasset die Spiele beginnen

22 Min.Folge vom 21.08.2022Ab 6

Patrick reist in die Vergangenheit, um in letzter Minute ein schönes Weihnachtsgeschenk für seine Familie zu finden. Außerdem lernt die Familie Estrella die kulturellen Traditionen und Besonderheiten des alten Landes kennen.

