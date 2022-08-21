Frohe Weihnachten / Lasset die Spiele beginnenJetzt kostenlos streamen
Die Patrick Star Show
Folge 10: Frohe Weihnachten / Lasset die Spiele beginnen
22 Min.Folge vom 21.08.2022Ab 6
Patrick reist in die Vergangenheit, um in letzter Minute ein schönes Weihnachtsgeschenk für seine Familie zu finden. Außerdem lernt die Familie Estrella die kulturellen Traditionen und Besonderheiten des alten Landes kennen.
Die Patrick Star Show
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Comedy
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nickelodeon