Gürkchen-Pastete / Der SpaßkopfJetzt kostenlos streamen
Die Patrick Star Show
Folge 19: Gürkchen-Pastete / Der Spaßkopf
22 Min.Folge vom 04.08.2023Ab 6
Squidina moderiert eine TV-Show, um einen Kurs in Hauswirtschaftslehre zu bestehen. // Patrick und SpongeBob versuchen, die Fantasie eines langweiligen Kindes anzuregen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Patrick Star Show
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Comedy
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nickelodeon