Die Seetang-Beet-Kinder / Patrick hat HungerJetzt kostenlos streamen
Die Patrick Star Show
Folge 20: Die Seetang-Beet-Kinder / Patrick hat Hunger
22 Min.Folge vom 08.06.2026Ab 6
Patrick erfährt, wie GrandPats Kindheit war. // Urzeit-Patrick moderiert eine Show mit seiner Urzeit-Familie.
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Die Patrick Star Show
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Comedy
Produktion:US, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-4: Nickelodeon Germany & © Season 1, Season 1-2, Season 2-4: Nickelodeon