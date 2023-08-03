Der Seestern-Effekt / Ein seltsamer WettbewerbJetzt kostenlos streamen
Die Patrick Star Show
Folge 18: Der Seestern-Effekt / Ein seltsamer Wettbewerb
22 Min.Folge vom 03.08.2023Ab 6
Patrick spielt mit dem Raum-Zeit-Kontinuum herum. // Während Cecil und Bunny ihren Hochzeitstag im Weltall feiern, schmeißen Patrick und Squidina eine Party zu Hause.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Patrick Star Show
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Comedy
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1, Season 1-2, Season 2-4, Season 4: Nickelodeon