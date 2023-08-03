Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Patrick Star Show

Der Seestern-Effekt / Ein seltsamer Wettbewerb

NickelodeonStaffel 1Folge 18vom 03.08.2023
Der Seestern-Effekt / Ein seltsamer Wettbewerb

Der Seestern-Effekt / Ein seltsamer WettbewerbJetzt kostenlos streamen

Die Patrick Star Show

Folge 18: Der Seestern-Effekt / Ein seltsamer Wettbewerb

22 Min.Folge vom 03.08.2023Ab 6

Patrick spielt mit dem Raum-Zeit-Kontinuum herum. // Während Cecil und Bunny ihren Hochzeitstag im Weltall feiern, schmeißen Patrick und Squidina eine Party zu Hause.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Die Patrick Star Show
Nickelodeon
Die Patrick Star Show

Die Patrick Star Show

Alle 3 Staffeln und Folgen