Die perfekte Minute
Folge 12: Die perfekte Minute - ROBIN UND LUUK
43 Min.Folge vom 28.03.2023Ab 12
Ulla Kock am Brink präsentiert die nervenaufreibende Neuauflage von "Die perfekte Minute": Die Geschwister Robin und Luuk sind auf der Überholspur gestartet, doch hält ihr Glück und Können auch in dieser Runde? In der achten Spielstufe geht es für sie los mit der “Limetten-Pyramide“ – klingt harmlos, benötigt jedoch starke Nerven! Alle Spiele werden mit haushaltsüblichen Alltagsgegenständen gespielt. Wer behält den Durchblick und kürt sich am Ende zum Sieger der Show?
Genre:Spielshow, Unterhaltung
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1