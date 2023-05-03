Die perfekte Minute - SANDRA UND MARCUSJetzt kostenlos streamen
Die perfekte Minute
Folge 30: Die perfekte Minute - SANDRA UND MARCUS
43 Min.Folge vom 03.05.2023Ab 12
Ulla Kock am Brink präsentiert die nervenaufreibende Neuauflage von "Die perfekte Minute": In maximal zehn Runden müssen die Kandidat:innen in Zweierteams ihre Geschicklichkeit unter Beweis stellen. Für jedes Spiel haben sie genau 60 Sekunden Zeit. Für das Ehepaar ist klar – Präzision und Geschicklichkeit sind der Schlüssel zum Erfolg! Als Bogenschützen sind sie es nämlich gewohnt, sicher zu zielen! Den Start macht Marcus mit dem Einzelspiel “Bleistiftsprung“. Die Uhr tickt und der Druck steigt!
Die perfekte Minute
Genre:Spielshow, Unterhaltung
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
