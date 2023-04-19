Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die perfekte Minute - HARUN UND RAMIN

SAT.1Staffel 1Folge 21vom 19.04.2023
43 Min.Folge vom 19.04.2023Ab 12

Ulla Kock am Brink präsentiert die nervenaufreibende Neuauflage von "Die perfekte Minute": In maximal zehn Runden müssen die Kandidat:innen in Zweierteams ihre Geschicklichkeit unter Beweis stellen. Stark, ehrgeizig und voller Energie starten die zwei Kampfsportler Harun und Ramin in die erste Spielrunde! Beim “Querschläger“ geht es um Schnelligkeit, ein gutes Ballgefühl und präzises Fangen. Ob sie es in die zweite Runde schaffen sehen Sie hier!

