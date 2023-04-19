Die perfekte Minute - HARUN UND RAMINJetzt kostenlos streamen
Die perfekte Minute
Folge 21: Die perfekte Minute - HARUN UND RAMIN
43 Min.Folge vom 19.04.2023Ab 12
Ulla Kock am Brink präsentiert die nervenaufreibende Neuauflage von "Die perfekte Minute": In maximal zehn Runden müssen die Kandidat:innen in Zweierteams ihre Geschicklichkeit unter Beweis stellen. Stark, ehrgeizig und voller Energie starten die zwei Kampfsportler Harun und Ramin in die erste Spielrunde! Beim “Querschläger“ geht es um Schnelligkeit, ein gutes Ballgefühl und präzises Fangen. Ob sie es in die zweite Runde schaffen sehen Sie hier!
Genre:Spielshow, Unterhaltung
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1