Die perfekte Minute

SAT.1Staffel 1Folge 32vom 05.05.2023
Folge 32: Die perfekte Minute - SABRINA UND RICO

43 Min.Folge vom 05.05.2023Ab 12

Ulla Kock am Brink präsentiert die nervenaufreibende Neuauflage von "Die perfekte Minute": In maximal zehn Runden müssen die Kandidat:innen in Zweierteams ihre Geschicklichkeit unter Beweis stellen. Bei dem Einzelspiel “Toilettenpapiermumie“ lastet der Druck der Zeit wortwörtlich auf den Schultern von Rico. Das Ziel: eine Toilettenpapierrolle ohne Hände um den Hals wickeln. Gattin Sabrina weiß, dass sie keine Sekunde vergeuden dürfen.

SAT.1
