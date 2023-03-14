Die perfekte Minute - JANINA UND TANJAJetzt kostenlos streamen
Die perfekte Minute
Folge 2: Die perfekte Minute - JANINA UND TANJA
43 Min.Folge vom 14.03.2023Ab 12
Die perfekte Minute geht in die zweite Runde! Janina und Tanja starten nach erfolgreichen zwei Stufen direkt mit Stufe 3. Tanja stellt sich dem Spiel “klebrige Abwicklung“. Wie es funktioniert und ob sie es in 60 Minuten schafft, erfahren Sie hier!
Weitere Folgen in Staffel 1
Die perfekte Minute
Genre:Spielshow
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1