Die perfekte Minute - EILEEN UND DAVIDJetzt kostenlos streamen
Die perfekte Minute
Folge 3: Die perfekte Minute - EILEEN UND DAVID
43 Min.Folge vom 15.03.2023Ab 12
Locker, spannend und aufregend startet die wohl lustigste Gameshow in die dritte Runde! Das Besondere: Alle Spiele werden mit haushaltsüblichen Alltagsgegenständen gespielt! Eileen und David starten mit der Challenge “Lippenstift“, doch mit Kosmetik hat es wenig zu tun!
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die perfekte Minute
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Spielshow
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1