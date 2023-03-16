Die perfekte Minute - SASCHA UND KEVINJetzt kostenlos streamen
Folge vom 16.03.2023
Wer nichts riskiert, gewinnt nichts! Das Denken sich auch Sascha und Kevin, die mutig in die nächste Stufe gehen. Ob “Aufkleber sammeln“, “Becher Ballett“ oder “Zahnbürsten Mütze“, die Spiele fordern Geschick, Konzentration und Fingerfertigkeit!
