Die perfekte Minute
Folge 5: Die perfekte Minute - LENYA UND CARSTEN
43 Min.Folge vom 17.03.2023Ab 12
Ob Mut zur Schönheit, Verwicklungen des Körpers oder hartes Durchgreifen – die Spiele sind vielfältig und die Kandidat:innen ehrgeizig! Es geht um 25000 € Preisgeld, wofür die Kandidat:innen 10 Spielstufen durchlaufen mit jeweils nur 60 Sekunden Zeit!
