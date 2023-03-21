Die perfekte Minute - DANIELA UND JÖRGJetzt kostenlos streamen
Folge 7: Die perfekte Minute - DANIELA UND JÖRG
43 Min.Folge vom 21.03.2023Ab 12
Die nervenaufreibende Neuauflage "Die perfekte Minute" geht in die zweite Woche! Mit der ersten Challenge “Hängende Nägel“ kommen Daniela und Jörg direkt ins Schwitzen. Die Crux: Die Nägel müssen lose an einer waagrechten Schnur hängen! Das verlangt eine ruhige Hand – anders als bei dem Spiel “Babyrassel“!
