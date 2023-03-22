Die perfekte Minute - ANDREAS UND BASTIANJetzt kostenlos streamen
Die perfekte Minute
Folge 8: Die perfekte Minute - ANDREAS UND BASTIAN
43 Min.Folge vom 22.03.2023Ab 12
Es geht um 25 000 € Preisgeld, zehn Spielstufen und jede Menge Spaß! Unsere Kandidat:innen stellen sich täglich den kuriosesten und spannendsten Spielen, um mit jedem Sieg eine Stufe weiter zu kommen! Die Sicherheitsstufe von 2500 € haben sie sich Andreas und Bastian bereits gesichert, deshalb starten sie mit ihren zwei verbliebenen Leben direkt mit dem Risiko! Die Challenge “Wundertüte“ steht an, die körperliches Geschick verlangt, welches mit einer Süßigkeit belohnt wird – wenn es gelingt!
Genre:Spielshow, Unterhaltung
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1