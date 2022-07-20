Folge vom 20.07.2022
Ein Anfänger-Auto für JonasJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 20.07.2022: Ein Anfänger-Auto für Jonas
44 Min.Folge vom 20.07.2022Ab 12
Der 18-jährige Jonas aus Dortmund möchte sein erstes Auto kaufen. Leider hat er nur 1300 Euro zur Verfügung, es dürfen also keine Reparaturen auf ihn zukommen. Sid und JP suchen ein passendes Anfänger-Auto für den Führerscheinneuling.
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Genre:Reality, Auto, Dokusoap
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Sport1