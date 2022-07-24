Folge vom 24.07.2022
Viel Auto für wenig GeldJetzt kostenlos streamen
Die PS Profis - Mehr Power aus dem Pott
Folge vom 24.07.2022: Viel Auto für wenig Geld
46 Min.Folge vom 24.07.2022Ab 12
Der 33-jährige Dortmunder Timo sucht günstige Autos für die `PS Profis'. Besonders Fahrzeuge, die niemand kaufen möchte, weil sie unterschätzt werden, sind für ihn interessant, wenn sie unter einem Einkaufspreis von 14000 Euro liegen.
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Genre:Reality, Auto, Dokusoap
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Sport1