Folge vom 22.07.2022
Ein Geburtstagsgeschenk für DieterJetzt kostenlos streamen
Die PS Profis - Mehr Power aus dem Pott
Folge vom 22.07.2022: Ein Geburtstagsgeschenk für Dieter
45 Min.Folge vom 22.07.2022Ab 12
Dieter sucht ein Auto, das so alt ist wie er: Jahrgang 1964. Er hat 8.000 Euro zur Verfügung für den Oldtimer, den er sich selbst zum 50. Geburtstag schenken will. Allerdings will Dieter keinen VW Käfer. Die PS Profis machen sich auf die Suche.
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Genre:Reality, Auto, Dokusoap
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2, Season 4, Season 6: Sport1