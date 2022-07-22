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Ein Geburtstagsgeschenk für Dieter

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Die PS Profis - Mehr Power aus dem Pott

Folge vom 22.07.2022: Ein Geburtstagsgeschenk für Dieter

45 Min.Folge vom 22.07.2022Ab 12

Dieter sucht ein Auto, das so alt ist wie er: Jahrgang 1964. Er hat 8.000 Euro zur Verfügung für den Oldtimer, den er sich selbst zum 50. Geburtstag schenken will. Allerdings will Dieter keinen VW Käfer. Die PS Profis machen sich auf die Suche.

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