Folge vom 29.07.2022
Barbara will einen FranzosenJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 29.07.2022: Barbara will einen Franzosen
46 Min.Folge vom 29.07.2022Ab 12
Barbara sucht aus sentimentalen Gründen ein altes französisches Auto. Leider hat sie nur 5.000 Euro zur Verfügung. Jean Pierre und Sidney wird es schwer fallen, einen fahrtüchtigen Renault oder Citroën für diesen Preis zu finden.
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Genre:Reality, Auto, Dokusoap
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Sport1