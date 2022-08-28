Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ein Familienbus für Rolf

Ein Familienbus für Rolf

Die PS Profis - Mehr Power aus dem Pott

Folge vom 28.08.2022: Ein Familienbus für Rolf

Folge vom 28.08.2022

Der Familienvater Rolf braucht einen Bus für seine Großfamilie, da sein jetziger Audi zu klein geworden ist. Die PS Profis finden einen VW T5, einen Mercedes Viano mit weniger Laufleistung, aber besserer Ausstattung, und einen Subaru Libero.

