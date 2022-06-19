Folge vom 19.06.2022
Ein Kombi für 12.000 EuroJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 19.06.2022: Ein Kombi für 12.000 Euro
37 Min.Folge vom 19.06.2022Ab 12
Das junge Paar Micha und Julian braucht ein Familienauto für das erwartete Baby. Sie haben 12.000 Euro zur Verfügung. Jean Pierre und Sidney suchen im gesamten Ruhrgebiet und werden fündig: ein BMW 3er Touring, ein Audi A4 Avant und ein Mini Clubman.
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Genre:Reality, Auto, Dokusoap
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2-7: Sport1