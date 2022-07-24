Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
SUV-Power für einen gestandenen Mann

SUV-Power für einen gestandenen MannJetzt kostenlos streamen

Die PS Profis - Mehr Power aus dem Pott

Folge vom 24.07.2022: SUV-Power für einen gestandenen Mann

45 Min.Folge vom 24.07.2022Ab 12

Kai ist ein gestandener Mann und will sich seinen automobilen Traum erfüllen. Lange hat er gespart, um sich einen echten Mega-SUV zuzulegen. Seine Frau weiß noch nicht, dass er 20.000 Euro in ein Auto investieren will.

Alle verfügbaren Folgen