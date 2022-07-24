Folge vom 24.07.2022
SUV-Power für einen gestandenen MannJetzt kostenlos streamen
Die PS Profis - Mehr Power aus dem Pott
Folge vom 24.07.2022: SUV-Power für einen gestandenen Mann
45 Min.Folge vom 24.07.2022Ab 12
Kai ist ein gestandener Mann und will sich seinen automobilen Traum erfüllen. Lange hat er gespart, um sich einen echten Mega-SUV zuzulegen. Seine Frau weiß noch nicht, dass er 20.000 Euro in ein Auto investieren will.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Auto, Dokusoap
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sport1