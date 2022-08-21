Folge vom 21.08.2022
Kleine CityflitzerJetzt kostenlos streamen
Die PS Profis - Mehr Power aus dem Pott
Folge vom 21.08.2022: Kleine Cityflitzer
45 Min.Folge vom 21.08.2022Ab 12
Die PS-Profis machen sich für Nadine, die Tochter der Zuschauerin Manuela, auf die Suche nach einem Stadtauto, das höchstens 4000 Euro kosten darf. Für den Auftrag wird ein Peugeot 206 und ein BMW 318D genauer unter die Lupe genommen.
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Genre:Reality, Auto, Dokusoap
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Sport1