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Kleine Cityflitzer

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Die PS Profis - Mehr Power aus dem Pott

Folge vom 21.08.2022: Kleine Cityflitzer

45 Min.Folge vom 21.08.2022Ab 12

Die PS-Profis machen sich für Nadine, die Tochter der Zuschauerin Manuela, auf die Suche nach einem Stadtauto, das höchstens 4000 Euro kosten darf. Für den Auftrag wird ein Peugeot 206 und ein BMW 318D genauer unter die Lupe genommen.

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