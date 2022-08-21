Folge vom 21.08.2022
Frankreich spezialJetzt kostenlos streamen
Die PS Profis - Mehr Power aus dem Pott
Folge vom 21.08.2022: Frankreich spezial
45 Min.Folge vom 21.08.2022Ab 12
Antje liebt französische Autos und möchte nicht mehr als 11.000 Euro für ihr neues Gefährt ausgeben. Die Experten Jean Pierre und Sid greifen ihr bei der Suche unter die Arme und testen einen Citroen 2 CV und andere Modelle.
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Genre:Reality, Auto, Dokusoap
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Sport1