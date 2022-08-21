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Frankreich spezial

Frankreich spezialJetzt kostenlos streamen

Die PS Profis - Mehr Power aus dem Pott

Folge vom 21.08.2022: Frankreich spezial

45 Min.Folge vom 21.08.2022Ab 12

Antje liebt französische Autos und möchte nicht mehr als 11.000 Euro für ihr neues Gefährt ausgeben. Die Experten Jean Pierre und Sid greifen ihr bei der Suche unter die Arme und testen einen Citroen 2 CV und andere Modelle.

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