Folge vom 15.01.2023
Etwas Lustiges für Jupp (Kurzversion)Jetzt kostenlos streamen
Die PS Profis - Mehr Power aus dem Pott
Folge vom 15.01.2023: Etwas Lustiges für Jupp (Kurzversion)
29 Min.Folge vom 15.01.2023Ab 12
Jupp sucht ein extravagantes Auto und hat dafür extra einen Song geschrieben. Jean Pierre und Sidney machen sich auf die Suche und treiben unter anderem eine Ente, einen Golf und einen äußerst seltenen Polizei-Trabbi auf.
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Genre:Reality, Auto, Dokusoap
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Sport1