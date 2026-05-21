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Die Realitystar Academy

Zwischen Blitzlicht und Fremdscham

JoynStaffel 1Folge 13vom 21.05.2026
Zwischen Blitzlicht und Fremdscham

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Die Realitystar Academy

Folge 13: Zwischen Blitzlicht und Fremdscham

45 Min.Folge vom 21.05.2026Ab 12

Halbzeit in der Realitystar Academy! Und damit Bühne frei für die knallharte Zwischenprüfung von VIP-Dozent Sam Dylan. Zwischen Spagaten, kuriosen Tanzmoves und schrägen Outfits stolpern auf dem großen Catwalk einige geradewegs ins Fettnäpfchen. Ihre letzte Chance? Das pikante Kreuzverhör der Interview-Profis von "Blitzlichtgewitter" überstehen. Eine Studentin sorgt für einen echten Gänsehautmoment im Internat, als sie erstmals ihre bewegende Geschichte preisgibt.

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