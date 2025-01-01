Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Ruhrpottwache

Bis zum Kopf im Sand

SAT.1Staffel 2Folge 10
Bis zum Kopf im Sand

Bis zum Kopf im SandJetzt kostenlos streamen

Die Ruhrpottwache

Folge 10: Bis zum Kopf im Sand

43 Min.Ab 12

Eine Frau hat beim Spaziergang im Wald ihren Cousin entdeckt, der bis zum Hals in der Erde vergraben und verletzt ist. Als die Polizisten dem Mann helfen wollen, ist der gar nicht begeistert und will sogar fliehen. Was steckt hinter seinem mysteriösen Verhalten? Auf der Wache: Die Aufzeichnung der Helmkamera eines Motorradfahrers zeigt nicht nur seinen Unfall - die Beamten entdecken darauf auch den Hinweis auf eine gewiefte Verbrecherbande.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Die Ruhrpottwache
SAT.1
Die Ruhrpottwache

Die Ruhrpottwache

Alle 8 Staffeln und Folgen