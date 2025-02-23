Die Ruhrpottwache
Folge 4: Gefälschte Rezepte
43 Min.Folge vom 23.02.2025Ab 12
Eine Mutter ruft die Polizei zur Hilfe, weil ihr Sohn gewaltätig ist und sie bedroht. Die Beamten überwältigen den Jungen, um der Frau zu helfen. Sein Verhalten kann sich die Mutter nicht eklären. Auf einmal bekommt der Teenager einen Krampfanfall. Eine Anruferin meldet eine halbnackte verletzte Frau, die auf der Straße nach Hilfe gefragt hat. Sie wirkt verstört und berichtet den Polizisten, dass sie von ihrem Freund tagelang eingesperrt wurde.
Die Ruhrpottwache
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2016
