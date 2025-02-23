Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Ruhrpottwache

Gefälschte Rezepte

SAT.1Staffel 2Folge 4vom 23.02.2025
Folge 4: Gefälschte Rezepte

43 Min.Folge vom 23.02.2025Ab 12

Eine Mutter ruft die Polizei zur Hilfe, weil ihr Sohn gewaltätig ist und sie bedroht. Die Beamten überwältigen den Jungen, um der Frau zu helfen. Sein Verhalten kann sich die Mutter nicht eklären. Auf einmal bekommt der Teenager einen Krampfanfall. Eine Anruferin meldet eine halbnackte verletzte Frau, die auf der Straße nach Hilfe gefragt hat. Sie wirkt verstört und berichtet den Polizisten, dass sie von ihrem Freund tagelang eingesperrt wurde.

SAT.1
