Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Ruhrpottwache

Lottoschein und Pleiten-Pizza

SAT.1Staffel 2Folge 2vom 23.02.2025
Lottoschein und Pleiten-Pizza

Lottoschein und Pleiten-PizzaJetzt kostenlos streamen

Die Ruhrpottwache

Folge 2: Lottoschein und Pleiten-Pizza

44 Min.Folge vom 23.02.2025Ab 12

Ein Mann meldet einen Einbruch im Nachbarhaus. Als die Beamten eintreffen, müssen sie die Bewohnerin aus ihrem Schlafzimmer befreien. Sie wurde überwältigt und betäubt. Seltsam ist, dass auf den ersten Blick nichts gestohlen worden zu sein scheint. - Lebensgefahr! Die Beamten beobachten, wie zwei kleine Jungen um eine Waffe streiten, als sich plötzlich ein Schuss löst! Zum Glück wird niemand verletzt.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Die Ruhrpottwache
SAT.1
Die Ruhrpottwache

Die Ruhrpottwache

Alle 8 Staffeln und Folgen