Zoe Berger ist verschwunden

SAT.1Staffel 2Folge 7vom 16.03.2025
Folge 7: Zoe Berger ist verschwunden

43 Min.Folge vom 16.03.2025Ab 12

Nach einer Partynacht am Fluss fällt einer Clique auf, dass eine ihrer Freundinnen plötzlich fehlt. Nun verdächtigen sich die Freunde gegenseitig, etwas mit dem Verschwinden der jungen Frau zu tun zu haben. - Eine Frau wurde von einem Krankenwagen umgefahren! Die Beamten erfahren, dass der Rettungswagen gestohlen wurde und nehmen die Verfolgung auf. - Und: Eine Frau meldet, dass ihre schwangere Nachbarin von einem Unbekannten überfallen und verletzt wurde.

SAT.1
