Wettlauf gegen die ZeitJetzt kostenlos streamen
Die Schatzsucher von Oak Island
Folge 22: Wettlauf gegen die Zeit
41 Min.Folge vom 15.02.2026Ab 12
Der Wintereinbruch steht vor der Tür, und die Schatzsucher arbeiten unter Hochdruck daran, der Solution Channel zu erreichen. Unterdessen ist Rick mit einigen Kollegen auf Malta, um neue Verbindungen zu prüfen.
Weitere Folgen in Staffel 12
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Schatzsucher von Oak Island
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Geschichte
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC.