Die Schatzsucher von Oak Island

Erdrutsch

Kabel Eins DokuStaffel 12Folge 24vom 22.02.2026
Folge 24: Erdrutsch

40 Min.Folge vom 22.02.2026Ab 12

Der "Solution Channel" ist ein natürlicher unterirdischer Hohlraum, geformt durch die Auflösung von Gestein durch fließendes Grundwasser. Nach einem furchterregenden Einsturz stehen die Schatzsucher nun vor dem Abgrund des vielversprechenden Kanals.

Kabel Eins Doku
