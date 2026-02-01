Zum Inhalt springenBarrierefrei
Spur nach Malta

Kabel Eins DokuStaffel 12Folge 23vom 15.02.2026
Folge 23: Spur nach Malta

42 Min.Folge vom 15.02.2026Ab 12

Auf Oak Island laufen die Vorbereitungen für die bislang tiefste Grabung am Money Pit auf Hochtouren. Auf Malta machen die Forscher vor Ort eine spannende Entdeckung.

Kabel Eins Doku
