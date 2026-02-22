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Die Schatzsucher von Oak Island

Das Ziel vor Augen

Kabel Eins DokuStaffel 12Folge 25vom 22.02.2026
Das Ziel vor Augen

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Die Schatzsucher von Oak Island

Folge 25: Das Ziel vor Augen

42 Min.Folge vom 22.02.2026Ab 12

Bevor der Winter die Arbeiten auf Oak Island lahmlegt, stoßen die Schatzsucher auf vielversprechende Hinweise, die zum großen Schatz führen könnten.

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