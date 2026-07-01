Ringen mit den ElementenJetzt kostenlos streamen
Die Schatzsucher von Oak Island
Folge 13: Ringen mit den Elementen
40 Min.Folge vom 20.07.2026Ab 12
Könnte es sein, dass sich lange vor der Entdeckung des Money Pit französische Landsmänner auf Oak Island umgesehen haben? Und: Die Beweise häufen sich, dass der Money Pit tatsächlich von Menschen angelegt wurde.
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Alle Staffeln im Überblick
Die Schatzsucher von Oak Island
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Geschichte
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2-4, Season 6, Season 8-12: A&E Television Networks, LLC. & © Season 5, Season 7-8: A&E Television Networks, LLC