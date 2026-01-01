Die Insel schlägt zurückJetzt kostenlos streamen
Die Schatzsucher von Oak Island
Folge 16: Die Insel schlägt zurück
40 Min.Folge vom 26.01.2026Ab 12
Das Team steht kurz davor, die Tunnel zu verschließen, als es einen ungewöhnlichen Fund macht: das Hochland von Oak Island ist voller Kokosnussfasern.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Schatzsucher von Oak Island
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Geschichte
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC.