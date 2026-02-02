Die Schatzsucher von Oak Island
Folge 23: Neuer Schritt
40 Min.Folge vom 02.02.2026Ab 12
Der aus der Sklaverei entflohene Samuel Ball soll um das Jahr 1809 ein beachtliches Stück Land auf Oak Island besessen haben. Das Team entdeckt Beweise, dass unter seinem Grundstück etwas sehr Wertvolles schlummerte.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Schatzsucher von Oak Island
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Geschichte
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC.