Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Schatzsucher von Oak Island

Neue Investitionen

Kabel Eins DokuStaffel 7Folge 20vom 26.01.2026
Neue Investitionen

Neue InvestitionenJetzt kostenlos streamen

Die Schatzsucher von Oak Island

Folge 20: Neue Investitionen

40 Min.Folge vom 26.01.2026Ab 12

Oak Island, die sagenumwobene Insel an der Ostküste von Nova Scotia, Kanada, birgt möglicherweise einen gigantischen Schatz - und ist mit einem alten Fluch belegt. Piraten sollen hier Massen an purem Gold vergraben haben.

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Die Schatzsucher von Oak Island
Kabel Eins Doku
Die Schatzsucher von Oak Island

Die Schatzsucher von Oak Island

Alle 4 Staffeln und Folgen