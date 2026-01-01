Die Schatzsucher von Oak Island
Folge 20: Neue Investitionen
40 Min.Folge vom 26.01.2026Ab 12
Oak Island, die sagenumwobene Insel an der Ostküste von Nova Scotia, Kanada, birgt möglicherweise einen gigantischen Schatz - und ist mit einem alten Fluch belegt. Piraten sollen hier Massen an purem Gold vergraben haben.
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Geschichte
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
